Россияне сменили тактику: вражеских ДРГ все больше в одной из областей Украины

Украинские военные тоже меняют тактику борьбы

Российские оккупанты изменили тактику действий на границе Сумской области. Враг усилил атаки диверсионно-разведывательных групп.

Об этом в интервью Укринформу заявил председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. По его словам, за последние месяцы атаки россиян стали системными.

"На Сумщине в последние два месяца обстрелы усилились, а еще добавились действия диверсионных групп. Враг заходит на нашу территорию, делает такие вылазки постоянно и по всей протяженности границы, а у нас протяженность границы с РФ — более 560 км. ДРГ россиян уничтожают людей, инфраструктуру, ведут борьбу с ВСУ. Следует отметить, что 4-5 месяцев назад такие действия со стороны врага не были столь интенсивными", — сказал он.

В то же время, Артюх подчеркнул, что такую же тактику враг применяет и в Черниговской области. По его словам, это говорит о том, что на этот участок фронта зашли соответствующие подразделения россиян.

"У врага постоянно происходит ротация. И вот сейчас они действуют так: 5-10 человек заходят на нашу территорию и взрывают, убивают. Это спецназовцы. Они выполняют поставленные задачи по убийству людей и уничтожению инфраструктуры", — отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что помимо физического уничтожения гражданских и военных, перед россиянами стоит еще одна задача – влиять на морально-психологическое состояние как военных, так и гражданских.

"Конечно, это влияет прежде всего на население. Люди не чувствуют себя в безопасности. Для военных это изменение тактики борьбы. Делается все возможное, чтобы враг не достиг ни одной из своих целей", — отметил Артюх.

Напомним, 28 ноября кафиры из артиллерии обстреляли Сумскую область. В результате атаки ранены и погибшие, среди которых ребенок.