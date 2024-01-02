Взломали хакеры РФ: в Киеве СБУ заблокировала вебкамеры, снимавшие работу ПВО

Россияне использовали в своих целях

Во время ракетной атаки на столицу 2 января, работу ПВО снимали вебкамеры. Враг использовал эти данные, чтобы корректировать новые удары

По "горячим следам" были установлены адреса и демонтаж вебкамер, транслирующих работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Речь идет о двух роботизированных онлайн-камерах внешнего наблюдения, которые взломали российские спецслужбы, чтобы шпионить за Силами обороны в столице.

По данным киберспециалистов СБУ, одно из устройств находилось на балконе многоквартирного дома и использовалось местным ОСМД для мониторинга придомовой территории. Агрессор получил удаленный доступ к управлению этой вебкамерой. Проникнув к ее настройкам, спецслужбы России изменяли угол обзора и подключили ее к стриминговой платформе в YouTube.

Вторая камера внешнего наблюдения заблокирована в одном из жилых комплексов Киева. Жители использовали его для присмотра за придомовым паркингом. Установлено, что этой вебкамерой враг удаленно управлял для скрытой фиксации прилегающей территории, включая объекты критической инфраструктуры.

По всем разоблаченным фактам продолжаются комплексные меры по нейтрализации новых попыток врага вести разведывательно-подрывную деятельность через онлайн-камеры. Всего с начала полномасштабного вторжения России киберспециалисты СБУ заблокировали работу около 10 тыс. IP-камер, которые враг мог использовать для корректировки ракетных обстрелов по Украине.

СБУ призывает владельцев уличных вебкамер прекратить онлайн-трансляции со своих устройств, а граждан – сообщать об обнаруженных стремах из таких камер в СБУ.

Напомним, что в Украине действует статья 114-2 Уголовного Кодекса (Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения), может наказываться лишением свободы на срок от 3 до 12 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что "Алкогольного магната" Черняка подозревают в пособничестве России. По данным СБУ, он финансировал на нужды вражеской армии.