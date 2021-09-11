С "ковидом" из Умани: у полутора сотен вернувшихся в Израиль хасидов выявили COVID-19

Полиция расследует дела об использовании поддельных результатов тестов.

Более 150 граждан Израиля, которые праздновали Рош ха-Шана в Умани, вернулись домой и получили положительный тест на коронавирус.

Об этом информирует The Jerusalem Post.

Отмечается, что хасидов проверяют в аэропорту сразу по прибытию. Тех, у кого обнаружена болезнь, отправляют домой на автомобилях "скорой" за их счет, а тех, кто не может пройти изоляцию у себя дома, везут в государственную больницу.

Правоохранительные органы обеспокоились вопросом о том, как инфицированные паломники попали на самолеты и ведут проверки на предмет использования поддельных справок.

Известно, что 117 хасидов уже получили приглашение на допрос, на который они обязаны явиться в течение 10 дней после выздоровления. Если их вина будет доказана, то это может грозить лишением свободы на срок до 5 лет.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал использование поддельных документов "безответственным актом нарушения общественного порядка" и пригрозил использовать жесткие меры против правонарушителей.

Минздрав страны же уточнил, что большинство инфицированных людей не были вакцинированы.

Как сообщалось ранее, на Рош ха-Шана или еврейский Новый год отмечался с 6 по 9 сентября. В этом году на традиционные празднования в Умань съехались около 30 тысяч хасидов со всех уголков мира.