Укр

Ирония судьбы: в клинике Израиля от коронавируса умер ярый антивакцинатор, который называл COVID выдумкой

Автор
Анна Дворовенко
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Хай Шаулиан умер от коронавируса в клинике Израиля
Хай Шаулиан умер от коронавируса в клинике Израиля

Мужчина обвинил полицию в попытке его "ликвидировать"

В клинике Израиля от усложнений коронавируса умер один из главных идеологов антивакцинации Хай Шаулиан. Мужчина отрицал COVID-19, а после того, как попал в больницу, заявил о попытке его ликвидации.

Об этом во вторник, 14 сентября, сообщило издание The Jerusalem Post.

Известно, что главный активакцинатор Израиля скончался утром понедельника, 13 сентября в больнице "Вольфсон" в Холоне. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Хай Шаулиан попал в больницу после того, как его арестовали за участие в митинге против введения санитарных норм. Мужчина пожаловался на плохое самочувствие, а в больнице ему диагностировали коронавирус.

На больничной койке мужчина продолжал говорить, что COVID-19 не существует и вакцинация не нужна. При этом он обвинил полицейских в его отравлении и заявил о "попытке ликвидации".

При этом, в Facebook мужчина поделился своей фотографией из больничной палаты и описал свое состояние следующим образом: "Я в критическом состоянии, не могу разговаривать и отвечать другим людям. Мне не хватает кислорода. Недостаток кислорода — это ужасная вещь".

Стоит отметить, что Шаулиан был ярым идеологом антивакцинации. В соцсетях мужчина призывал граждан отказываться от прививок и называл препараты от коронавируса опасными для жизни.

Кроме того, он призывал своих единомышленников "бороться с преступным государством", обвиняя его в "принудительной вакцинации".

Ранее "Телеграф" сообщал, что у полутора сотен вернувшихся из празднования Рош ха-Шана в Умани в Израиль хасидов выявили COVID-19.

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