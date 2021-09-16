Укр

Египет не признает украинские COVID-паспорта: в чем причина

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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Египет не признает украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19 Новость обновлена 16 сентября 2021, 19:30
Египет не признает украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19

Египет принимает только бумажные сертификаты, однако с украинским возникли проблемы

Украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса не признают в курортном Египте. Речь идет как о бумажном, так и о электронном варианте, а туристов пускают в страну только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Об этом сообщает туристический портал Turprofi.com.ua.

Так, власти страны требуют, чтобы на международном сертификате о вакцинации от коронавируса, а именно в бумажном его варианте, был напечатан QR-код. А на украинских COVID-сертификатах он отсутствует. Именно поэтому в Египте их отказываются признавать.

Вот как выглядит Международное свидетельство о вакцинации от коронавируса:

Свидетельство о вакцинации от коронавируса
Свидетельство о вакцинации от коронавируса

Такой QR-код есть в сертификате, который генерируется в приложении "Дия", однако власти Украины пока не договорилась с властями Египта о взаимном признании такого сертификата.

Египет сейчас требует только напечатанные сертификаты, на которых есть и QR-код, и все подписи врачей вместе с печатями. А украинцев при въезде в страну просят предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа.

Ранее "Телеграф" сообщал, как получить украинский сертификат вакцинации и какие трудности могут при этом возникнуть. Также мы писали, что новые сертификаты вакцинации имеют разные сроки годности.

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