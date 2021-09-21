Крупнейший производитель вакцин от коронавируса в мире намерен возобновить экспорт

Индия возвращается на рынок вакцин.

Индия после вспышки COVID-19 решила снять с паузы экспорт вакцин от коронавируса. Приоритет будет отдан глобальной программе COVAX и соседним странам.

Об этом информирует CNN.

Приостановка поставок произошла еще в апреле, когда стремительное распространение штамма "дельта" заставило местные власти сфокусироваться на вакцинации собственного населения.

Индия и так является наибольшим в мире производителем вакцин, но распространение инфекции заставило ее увеличить производство более чем в два раза. Согласно планам, в октябре страна выйдет на показатель в 300 миллионов доз ежемесячно.

Впрочем, на экспорт пока планируется отправлять лишь излишки, поскольку в настоящее время в стране первую дозу получили лишь 64% взрослого населения, а полностью прошли курс иммунизации лишь 22%.

В планах правительства до конца года вакцинировать 944 миллиона своих граждан, то есть все взрослое население.

Как известно, первые вакцины, которые были поставлены в Украину были производства индийской компании SII. Это была местная версия средства AstraZeneca, носящая название Covishield.

Ожидалось, что в Украину будут поставлены 1,5 миллиона этих вакцин, кроме того ожидалась закупка 10 миллионов средства Novavax. Однако из-за волны "Дельты" и приостановки экспорта, в нашу страну было поставлено лишь 500 тысяч доз "Ковишилда", после чего в конце августа контракт был разорван.