COVID-19 массово убивает россиян: какая ситуация в соседних с Украиной Беларуси, Польше и Венгрии

Во всем мире растет количество новых случаев инфицирования коронавирусом.

Украина вплотную приблизилась к порогу в 10 тысяч заболевших коронавирусом в сутки. За четверг с недугом не справились 140 человек. В соседних странах также отмечается рост заболеваемости. В России количество смертей от коронавирусной инфекции побило очередной рекорд. На 24 сентября зафиксировали 828 летальных случаев — наибольшее число с начала пандемии. Накануне — 820, что равнялось августовскому максимальному показателю.

Об этом сообщает BBC.

Количество зарегистрированных случаев превышает 21 тысячу человек в сутки уже несколько дней. Медицинские чиновники отмечают, что заболеваемость COVID-19 растет уже несколько недель.

Увеличилось количество заболевших и в соседней Польше. На утро пятницы там зафиксировали 813 случаев инфицирования в день и 14 человек с болезнью, вызванной коронавирусом, справиться не смогли. В этой стране также наблюдается рост числа заболевших в последние три недели — на начало месяца количество новых случаев в день не превышало 400.

В Венгрии количество случаев коронавируса также выросло с начала месяца практически вдвое. Так, в первых числах сентября выявляли до 300 случаев за сутки (3 сентября — 247 человек заболели). По состоянию на 24 сентября в Венгрии коронавирусом за четверг заразились 531 человек, а шестеро умерли.

В Беларуси количество больных коронавирусом расти начало еще летом. В сентябре оно остается на одном уровне — около 2 тысяч человек ежедневно. Так, 12 сентября показатель был 1907 больных, а 23 — 1937 человек. Умерли 13 человек.

Ранее "Телеграф" писал, что умер шаман, который самодельным зельем хотел лечить людей от коронавируса. Его жизнь оборвал COVID-19.