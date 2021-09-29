На маленьких детях испытали вакцину от коронавируса: какие результаты дали тесты

Все в испытаниях участвуют 4500 детей в возрасте до 12 лет в США, Финляндии, Польше и Испании.

Вакцинация подростков от коронавируса уже никого не удивляет — в Украине ее разрешили для экстренных случаев или при наличии сопутствующего заболевания по рекомендации врача. В США пошли еще дальше — Pfizer и BioNTech подали документы в регулирующее управление по саннадзору на регистрацию применения вакцины для детей 5-11 лет.

Об этом сообщает Business Wire.

Предварительно ее протестировали на 2268 детях. Тесты показали, что вакцина вызвала стойкий результат антител при введении двух доз в режиме 10 мкг. В ближайшие недели компания ожидает разрешения на применение в экстренных случаях для детей от 5 до 11 лет.

Планируется также подача заявок в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и другие регулирующие органы. Также компания проводит тесты вакцины на детях от 2 до 4 лет и от 6 месяцев до наступления 2 лет. Исследования о результативности и рекомендованной дозе должны быть опубликованы в начале зимы.

Ранее "Телеграф" писал, что в ОАЕ детей прививают китайской вакциной с трехлетнего возраста. Также в компании Файзер рассказали, сколько раз стоит вакцинироваться от коронавируса.