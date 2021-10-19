COVID-барбекю для вакцинации провели в Австралии

Квинсленд наращивает темпы вакцинации и предлагает жареные колбаски при прививке от коронавируса.

В Южной Австралии, где один из самых низких уровней прививок от коронавируса на континенте, решили необычным образом привлечь людей на вакцинацию. Страна несколько месяцев живет в режиме ограничений, из-за чего прошли ряд протестов. Вакцинация, по мнению властей, позволит снять часть запретов.

Об этом сообщает ABC.

Чтобы привлечь жителей региона, в котором расположены такие агломерации как город Брисбен и Золотой берег, вакцинацию организовали в виде барбекю в магазинах сети мясной и колбасной продукции.

Чтобы получить вакцину и сосиски люди выстроились в очередь — сообщается, что сделали за выходные почти 8 тысяч прививок. Вакцинированных угощали свежеподжаренным барбекю.

К вакцинации привлекли более 30 магазинов сети.

Чтобы популяризировать вакцинацию в Южной Австралии за нее предлагают печенье, приглашают в сельские пабы, или привозят препарат практически на дом на фургоне передвижной лаборатории.

Ранее "Телеграф" писал, что в Ивано-Франковске первой школе со 100% вакцинированным персоналом дадут миллион.