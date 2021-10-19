Укр

COVID-барбекю для вакцинации провели в Австралии

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Очередь за вакциной и сосиской Новость обновлена 19 октября 2021, 09:39
Очередь за вакциной и сосиской

Квинсленд наращивает темпы вакцинации и предлагает жареные колбаски при прививке от коронавируса.

В Южной Австралии, где один из самых низких уровней прививок от коронавируса на континенте, решили необычным образом привлечь людей на вакцинацию. Страна несколько месяцев живет в режиме ограничений, из-за чего прошли ряд протестов. Вакцинация, по мнению властей, позволит снять часть запретов. 

Об этом сообщает ABC.

 Чтобы привлечь жителей региона, в котором расположены такие агломерации как город Брисбен и Золотой берег, вакцинацию организовали в виде барбекю в магазинах сети мясной и колбасной продукции. 

Чтобы получить вакцину и сосиски люди выстроились в очередь — сообщается, что сделали за выходные почти 8 тысяч прививок. Вакцинированных угощали свежеподжаренным барбекю. 

К вакцинации привлекли более 30 магазинов сети. 

Чтобы популяризировать вакцинацию в Южной Австралии за нее предлагают печенье, приглашают в сельские пабы, или привозят препарат практически на дом на фургоне передвижной лаборатории. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Ивано-Франковске первой школе со 100% вакцинированным персоналом дадут миллион.

Теги:
#Австралия #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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