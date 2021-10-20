"Согласился со смертью от COVID-19": Президента Бразилии обвиняют в массовых убийствах

Болсонару и других чиновников обвиняют в половине смертей бразильцев от COVID-19

Президента Бразилии Жаира Болсонару хотят обвинить в массовых убийствах из-за того, что он сознательно дал указание к заражению населения коронавирусом. Такими действиями он якобы хотел иммунизировать бразильцев, но это привело к огромному количеству смертей.

Как пишет CNN, комиссия сената Бразилии рекомендует выдвинуть обвинения против Болсонару и еще десятков чиновников за то, что они пошли на массовое распространение COVID-19, надеясь, что таким образом у бразильцев сформируется коллективный иммунитет. По мнению авторов документа, таким образом "федеральное правительство согласилось со смертью бразильцев".

В докладе, с которым удалось ознакомиться телеканалу, обвиняют Болсонару и его администрацию в более чем половине всех смертей от коронавируса в Бразилии. Кроме бразильского президента, уголовные обвинения в массовом убийстве хотят выдвинуть еще 69 должностным лицам, в числе которых трое сыновей Болсонару.

Документ должны представить в сенате Бразилии уже в среду, 20 октября, а в случае его одобрения комиссией сената — направить генпрокурору Аугусто Арасу, который в 30-дневный срок должен объявить о любых принятых мерах по этому поводу.

Телеканал отмечает, что генпрокурора считают союзником Болсонару, что подвергает сомнению тот факт, что против президента Бразилии выдвинут такие обвинения.

Добавим, что в начале октября в Бразилии прошли массовые протесты с требованием отставки президента Болсонару. Их вызвали неэффективные действия должностного лица в борьбе с коронавирусом.

Отметим, что за время пандемии в Бразилии COVID-19 заболели более 21,6 миллиона граждан, а количество летальных случаев составила более 600 тысяч.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Жаира Болсонару, который является одним из главных в мире антивакцинаторов, не пустили на стадион его же страны из-за отсутствия прививки от COVID-19.