В Китае врачей, не распознавших коронавирус, отправили в тюрьму: подробности

Китайцы лечили ковидных пациентов не так, как того требовал протокол

В Китае вынесли строгий приговор двум медикам, которых признали виновными в нарушении протокола лечения коронавируса.

По информации The Guardian, врачи поставили неверный диагноз двум своим пациентам: вместо COVID-19 они лечили лихорадку. В одном из случаев медик не отправил пациента сдавать ковид-тест и не посоветовал изолироваться. В результате, пациент выздоровел, но заразил других людей.

Второй медработник также нарушил протокол: лечил человека в частном порядке — без согласования с больницей, что требуют правила во время пандемии.

В результате, обоих признали виновными в "нарушении закона Китая о профилактике и контроле инфекционных заболеваний". И хоть никто не умер, врачи проведут за решеткой по 15 месяцев.

Напомним, что центральный защитник "Баварии" и сборной Франции Лукас Эрнандес получил полгода тюремного заключения за нарушение судебного запрета. Дело в том, что в 2017 году Лукасу запретили подходить к девушке Амелии де ла Оса Льоренте на 500 метров за драку, которую пара начала прямо на улице. Кроме того, обоих приговорили к 31 дню общественных работ. Позже влюбленные воссоединились и даже поженились. А в 2018 году у них родился первенец. За учиненные побои Амелии и Лукасу было запрещено приближаться друг к другу на протяжении полугода, однако влюбленные проигнорировали этот запрет и отправились в путешествие на Багамы и в Майами.