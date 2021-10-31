Выше только Россия: Украина бьет рекорды смертности от коронавируса в мировых масштабах

По количеству новых случаев COVID-19 Украина оказалась на 4-м месте в мире

Украина по показателям заболеваемости коронавирусом сутками ранее, 29 октября, стала второй среди стран мира с наибольшим количеством смертей от COVID-19. На первом месте – Россия.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Так, за 29 октября в Украине от коронавируса умер 541 человек, в России за эти же сутки было 1160 летальных исходов. Эти данные оказались самыми высокими среди стран мира, поэтому Россия заняла первое место в антирейтинге, а Украина – второе.

В десятку стран, где смертность от "короны" зашкаливает, попали также Индия, Филиппины, Румыния, США, Мексика, Бразилия, Турция, Великобритания.

Данные Worldometers

Суточное количество новых случаев COVID-19 за 29 октября в Украине также было очень высоким — 26 198 человек заболели. В мире Украина с таким приростом заболеваемости стала четвертой. Хуже всего ситуация была в Великобритании, России и США, которые и попали в первую тройку антирейтинга.

Данные Worldometers

Как сообщал "Телеграф" ранее, Минздрав прогнозирует, что от нынешней волны коронавируса Украине придется отходить к январю 2022 года. Более того, вспышки "короны" могут быть еще весной.