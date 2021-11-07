Не вакцина: в Японии применяют "коктейль из антител" для профилактики коронавируса

Он подходит тем, у кого есть риск заболеть или вирус протекает в легкой форме.

В Японии контактировавшим с больными коронавирусом дома и переносящим его без симптомов будут вводить специальный профилактический препарат подкожно. Это смесь антител от COVID-19. Правительство одобрило его применение по сокращённой процедуре.

Об этом сообщает Japantimes.

Препарат Ронапрев (Ronapreve) разработан американской компанией и состоит из искусственных антител. Его можно вводить подкожно и внутривенно, ранее его применяли в стационаре. Именно подкожный вариант использования был одобрен как новая профилактическая мера при риске заражения от члена семьи.

Исследование препарата показало, что он снижает риск заболеть коронавирусом на 81,4%. Этим препаратом от коронавируса лечат и детей, и стариков — всех, кому не нужна кислородная терапия. Его применяют в случаях риска серьезных осложнений — для людей с ожирением или высоким давлением.

Отметим, что использование препарата не отменяет вакцинацию и не является ее 100% заменой. Проводились исследования только для контактировавших с больными.

Ранее "Телеграф" писал, что зарегистрировали первое в мире лекарство от коронавируса.