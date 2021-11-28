Израиль закрывается на карантин из-за "Омикрона": что изменится
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По приезду из других стран израильтяне будут вынуждены перейти на изоляцию
С воскресенья, 28 ноября, на территории Израиля действует ужесточенный карантин, который связан с новым вариантом COVID-19 "Омикрон". Главным ограничением считается возобновление запрета на приезд иностранных граждан.
Подробности сообщает издание Times of Israel.
Решение о закрытии страны на карантин было принято в субботу, 27 ноября, после того, как израильские медики диагностировали первый случай "омикрон"-варианта среди заболевших.
Какие правила действуют сейчас?
- Иностранцы не могут въезжать в Израиль без специального разрешения от комиссии правительства. Ограничения пока рассчитаны на ближайшие две недели.
- Вакцинированные граждане Израиля, которые прибывают из-за границы, также получат новые ограничения. По приезду им придется пройти тест на "корону", затем отбыть трое суток на самоизоляции, после чего сдать анализы снова.
- Если же израильтяне не делали прививки от ковида, то им грозит "карантин" как минимум на неделю. После этого они смогут его покинуть при негативном результате теста на коронавирус.
- Если граждане Израиля прибывают из стран с "красным" уровнем риска, то их поместят в специальные государственные гостиницы. Там они пробудут до негативных результатов тестов.
А что другие?
Похожими ограничениями, к слову, отметились и в правительстве Швейцарии. Жители ряда европейских стран, среди которых Великобритания, Чехия и Нидерланды, оказались под запретов для пересечения границ страны.
Если же поездка является необходимой, то людям нужно будет предоставить негативный результат ПЦР-тестирования и отбыть 10-дневный карантин.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Британии также закрывают свои границы для ряда стран, однако в этом случае африканских. В список попали государства, где были диагностирована вспышка "омикрон"-варианта коронавируса.
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