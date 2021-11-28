Израиль закрывается на карантин из-за "Омикрона": что изменится

По приезду из других стран израильтяне будут вынуждены перейти на изоляцию

С воскресенья, 28 ноября, на территории Израиля действует ужесточенный карантин, который связан с новым вариантом COVID-19 "Омикрон". Главным ограничением считается возобновление запрета на приезд иностранных граждан.

Подробности сообщает издание Times of Israel.

Решение о закрытии страны на карантин было принято в субботу, 27 ноября, после того, как израильские медики диагностировали первый случай "омикрон"-варианта среди заболевших.

Какие правила действуют сейчас?

Иностранцы не могут въезжать в Израиль без специального разрешения от комиссии правительства. Ограничения пока рассчитаны на ближайшие две недели.

Вакцинированные граждане Израиля, которые прибывают из-за границы, также получат новые ограничения. По приезду им придется пройти тест на "корону", затем отбыть трое суток на самоизоляции, после чего сдать анализы снова.

Если же израильтяне не делали прививки от ковида, то им грозит "карантин" как минимум на неделю. После этого они смогут его покинуть при негативном результате теста на коронавирус.

Если граждане Израиля прибывают из стран с "красным" уровнем риска, то их поместят в специальные государственные гостиницы. Там они пробудут до негативных результатов тестов.

А что другие?

Похожими ограничениями, к слову, отметились и в правительстве Швейцарии. Жители ряда европейских стран, среди которых Великобритания, Чехия и Нидерланды, оказались под запретов для пересечения границ страны.

Если же поездка является необходимой, то людям нужно будет предоставить негативный результат ПЦР-тестирования и отбыть 10-дневный карантин.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Британии также закрывают свои границы для ряда стран, однако в этом случае африканских. В список попали государства, где были диагностирована вспышка "омикрон"-варианта коронавируса.