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Израиль закрывается на карантин из-за "Омикрона": что изменится

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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В Израиле хотят по максимуму ограничить распространение вируса Новость обновлена 28 ноября 2021, 14:14
В Израиле хотят по максимуму ограничить распространение вируса

По приезду из других стран израильтяне будут вынуждены перейти на изоляцию

С воскресенья, 28 ноября, на территории Израиля действует ужесточенный карантин, который связан с новым вариантом COVID-19 "Омикрон". Главным ограничением считается возобновление запрета на приезд иностранных граждан.

Подробности сообщает издание Times of Israel.

Решение о закрытии страны на карантин было принято в субботу, 27 ноября, после того, как израильские медики диагностировали первый случай "омикрон"-варианта среди заболевших.

Какие правила действуют сейчас?

  • Иностранцы не могут въезжать в Израиль без специального разрешения от комиссии правительства. Ограничения пока рассчитаны на ближайшие две недели.
  • Вакцинированные граждане Израиля, которые прибывают из-за границы, также получат новые ограничения. По приезду им придется пройти тест на "корону", затем отбыть трое суток на самоизоляции, после чего сдать анализы снова.
  • Если же израильтяне не делали прививки от ковида, то им грозит "карантин" как минимум на неделю. После этого они смогут его покинуть при негативном результате теста на коронавирус.
  • Если граждане Израиля прибывают из стран с "красным" уровнем риска, то их поместят в специальные государственные гостиницы. Там они пробудут до негативных результатов тестов.

А что другие?

Похожими ограничениями, к слову, отметились и в правительстве Швейцарии. Жители ряда европейских стран, среди которых Великобритания, Чехия и Нидерланды, оказались под запретов для пересечения границ страны.

Если же поездка является необходимой, то людям нужно будет предоставить негативный результат ПЦР-тестирования и отбыть 10-дневный карантин.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Британии также закрывают свои границы для ряда стран, однако в этом случае африканских. В список попали государства, где были диагностирована вспышка "омикрон"-варианта коронавируса.

Теги:
#Израиль #Карантин #Коронавирус #Covid-19 #Омикрон
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