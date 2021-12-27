Четвертая доза? В мире исследуют влияние двойного бустера на COVID-19

В одной из стран медработники уже получили четвертую дозу COVID-вакцины

В то время как в Украине только говорят о ревакцинации от коронавируса третьей дозой вакцины, одна из стран мира перешла к клиническим испытаниям четвертой дозы COVID-прививки.

Как сообщает издание Haaretz, речь идет об Израиле, где в медицинском центре "Шеба" 27 декабря стартовали клинические испытания четвертой дозы вакцины от COVID-19.

Вторую бустерную прививку в случае подтверждения эффективности могут одобрить для уязвимых групп населения, чтобы остановить возможную пандемию из-за штамма "Омикрон".

"Исследование позволит определить эффективность вакцины в выработке антител и безопасности, чтобы выяснить, нужна ли вообще четвертая вакцина", — сообщил представитель медцентра "Шеба".

Известно, что четвертую дозу прививки получили 150 человек. Все они медработники.

При этом в Министерстве здравоохранения Израиля указывают, что страна может стать первой в мире, предложившей четвертую дозу прививки от COVID-19 гражданам 60+, людям с болезнями иммунитета и медработникам.

Добавим, что в Израиле полный курс вакцинации прошли 63% населения, а одной дозой привиты почти 70%. При этом в стране одобрены только две вакцины от коронавируса – производства Pfizer и Moderna.

Уровень вакцинации в Израиле достаточно высок

Напомним, что штамм коронавируса "Омикрон" уже зафиксировали в Украине. По мнению украинских врачей, это может стать одним из факторов риска, который может вызвать новый всплеск коронавируса в Украине уже в январе.

Опасность нового вируса еще и в том, что для защиты от него мало двух вакцин от коронавируса.