Укр

Певица-антивакцинатор специально заразилась COVID-19 и умерла

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Хане Горке было 57 лет Новость обновлена 20 января 2022, 07:36
Хане Горке было 57 лет

Певица была убеждена в том, что естественный иммунитет — лучше.

Фолк-исполнительница из Чехии Хана Горка умерла от COVID-19 после добровольного заражения. Она была антипрививочницей и заразилась, чтобы иметь возможность жить обычной жизнью. Инфицирование произошло когда ее семья — муж и сын заболели перед Рождеством. Они были привиты и перенесли коронавирус.

Об этом сообщает ВВС.

Мужчины заболели, и Хана решила не изолироваться и остаться с ними. За два дня до смерти она написала в соцсетях, что теперь она сможет ходить в театр, баню, концерты и поехать на море. 57-летняя певица умерла в воскресенье, хотя накануне начала чувствовать себя более здоровой и собиралась на прогулку.

Ее семья винит в смерти певицы местное антипрививочное движение. Сын Ханы отметил, что она не верила в чипирование или подобные вещи, а предпочитала естественный иммунитет вакцинации.

В Чехии нужен сертификат о вакцинации или доказательство перенесенного заболевания для посещения многих общественных мест. В стране на среду зафиксировали почти 30 тысяч зараженных.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине 95% смертей от "короны" приходится на людей без прививок от вируса.

Теги:
#Чехия #Певица #Коронавирус #Covid-19
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