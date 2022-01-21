Укр

Коронавирусное безумие: в Китае на фоне борьбы с COVID-19 уничтожат тысячи хомяков

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
3
В Гонконге из-за коронавируса убьют 2000 хомяков
В Гонконге из-за коронавируса убьют 2000 хомяков

Власти страны заявили, что грызуны могли заразить людей штаммом коронавируса "Дельта".

В Китае на фоне тотальной борьбы с коронавирусом власти решили уничтожить несколько тысяч хомяков и ограничить международные посылки. Это связано с подозрением, что трое человек в Гонконге могли подцепить COVID-19 в зоомагазине Little Boss, а житель Пекина якобы заразился "Омикроном" через упаковку посылки из Канады.

Об этом сообщает издание NBC News.

Официальные власти Китая выступили с заявлением и призвали граждан остерегаться предметов, полученных из-за границы, поскольку в Пекине был зафиксирован случай штамма коронавируса "Омикрон", якобы доставленного в страну посылкой из Канады. Из-за этого почтовые службы Китая вынуждены были принять более строгие меры по дезинфекции посылок.

Что касается уничтожения хомяков, то о нем заявили в Гонконге, после того как коронавирусом "Дельта" заболели сотрудник зоомагазина Little Boss, покупатель и муж покупателя этой сети. Местные власти подозревают, что штамм COVID-19 могли переносить импортированные из Нидерландов грызуны.

В связи с этим Департамент охраны природы Китая заявил, что у них нет ресурсов, чтобы изолировать заразных грызунов, потому предложил их "гуманно отравить". Чиновники уже приказали всем магазинам Гонконга прекратить продажу хомяков, а граждан, которые за последний месяц купили себе грызунов, заставляют сдать их обратно.

На данный момент известно, что в Гонконге намерены убить по меньшей мере 2000 хомяков и других мелких животных. Это уже вызвало массу возмущений владельцев домашних животных и зоозащитников.

Напомним, что это далеко не первый случай уничтожения животных, которое связанное с борьбой с коронавирусом. В Дании еще в начале пандемии убили 2,5 миллиона норок, у которых обнаружили COVID-19.

Теги:
#Китай #Посылки #Коронавирус #Хомяки #Covid-19
Ключевые новости дня
Украина
Итоги дня 20 января: новая волна коронавируса в Украине, США ввели санкции против украинских нардепов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые новости дня
Итоги дня 20 января: новая волна коронавируса в Украине, США ввели санкции против украинских нардепов
Дата публикации
Категория
Неизвестный рассказал, из-за чего убили Ирину Сучкову
Убили из-за мешков с "травкой": аноним озвучил причину гибели женщины, пропавшей под Мелитополем
Дата публикации
Категория
Антон Дубишин
Умер "украинский Ник Вуйчич": каким запомнился волонтер Антон Дубишин (фото)
Дата публикации
Категория
Что привело к росту зарплат в декабре не указывается
Более двух тысяч "минималок" в одни руки: сколько получили руководители госбанков в декабре (инфографика)
Дата публикации
Категория
Тепло в Украину придет нескоро
Весну придется ждать долго: когда в Украину вернется тепло