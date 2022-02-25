Укр

Эрдоган раскритиковал Запад за слабую поддержку Украины, хотя сам решил не наказывать Путина за вторжение

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Президент Турции призвал Запад к решительным действиям против РФ Новость обновлена 25 февраля 2022, 17:59
Президент Турции призвал Запад к решительным действиям против РФ

Сам Эрдоган не так давно заявлял, что с Россией он сотрудничать не перестанет.

Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил НАТО за нерешительную позицию по поводу вторжения России в Украину. Он заявил, что страны-участники только то и делают, что выступают, а конкретных шагов от них нет.

Как передает Anadolu, с таким заявлением Эрдоган выступил перед журналистами после молитвы в Стамбуле в пятницу, 25 февраля.

По его словам, блок НАТО должен принять конкретные шаги против России, а не только выступать с заявлениями.

"Только и делают, что выступают с множеством советов в адрес Украины. Конкретных шагов нет. Советы озвучиваются по сей день. На сегодняшнем саммите НАТО будут обсуждены шаги по данному вопросу", — сказал политик.

Глава Турции добавил, что саммит глав НАТО не должен ставать "радугой осуждений" и призвал страны действовать.

"Позиция Турции [по ситуации в Украине] предельно ясная. Думается, что блок НАТО должен придерживаться более четкой позиции. Мы довели свою позицию до генсека Йенса Столтенберга", — заявил президент Турции.

Напомним, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным турецкий глава не был таким решительным. Он не занял позицию Украины, заявив, что с Россией Турция также будет сотрудничать. Также Эрдоган отказался вводить санкции против РФ за признание так называемых "ЛНР-ДНР".

Теги:
#Украина #Турция #Россия #Война #Эрдоган
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