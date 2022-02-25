Эрдоган раскритиковал Запад за слабую поддержку Украины, хотя сам решил не наказывать Путина за вторжение
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 594
Сам Эрдоган не так давно заявлял, что с Россией он сотрудничать не перестанет.
Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил НАТО за нерешительную позицию по поводу вторжения России в Украину. Он заявил, что страны-участники только то и делают, что выступают, а конкретных шагов от них нет.
Как передает Anadolu, с таким заявлением Эрдоган выступил перед журналистами после молитвы в Стамбуле в пятницу, 25 февраля.
По его словам, блок НАТО должен принять конкретные шаги против России, а не только выступать с заявлениями.
"Только и делают, что выступают с множеством советов в адрес Украины. Конкретных шагов нет. Советы озвучиваются по сей день. На сегодняшнем саммите НАТО будут обсуждены шаги по данному вопросу", — сказал политик.
Глава Турции добавил, что саммит глав НАТО не должен ставать "радугой осуждений" и призвал страны действовать.
"Позиция Турции [по ситуации в Украине] предельно ясная. Думается, что блок НАТО должен придерживаться более четкой позиции. Мы довели свою позицию до генсека Йенса Столтенберга", — заявил президент Турции.
Напомним, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным турецкий глава не был таким решительным. Он не занял позицию Украины, заявив, что с Россией Турция также будет сотрудничать. Также Эрдоган отказался вводить санкции против РФ за признание так называемых "ЛНР-ДНР".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-