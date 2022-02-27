Американцы считают, что НАТО следует воевать против России на стороне Украины
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Люди ответили на простой вопрос
Ситуация в Украине, когда Россия нарушила международное право и вторглась в страну, вызвала большую реакцию в мировом сообществе. Отчаянно обороняющуюся от врага уже четвертый день Украину поддержали международными санкциями.
Но и простые иностранцы, не политики и генералы или знаменитости выражают Украине свою поддержку. Американский канал CNN продемонстрировал результаты опроса "Стоит ли НАТО воевать за Украину?"
Судя по скриншоту опроса, большинство считает, что стоит — 77%.
Отметим, что государства НАТО уже поддерживают Украину, направляя гуманитарную и военную помощь, включая орудия, ракеты, средства противовоздушной обороны и противотанковое оборудование.
Как ранее писал "Телеграф", агрессивные действия России привели к тому, что Германия решила передать Украине оружие, против российского президента Владимира Путина и его соратника и главы МИД РФ Сергея Лаврова ввели персональные санкции ЕС, США, Канада и Британия.
Также западные СМИ подсчитали потери России за сутки в Украине — они превысили по количеству убитых восемь лет сирийской кампании.
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