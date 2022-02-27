Укр

Американцы считают, что НАТО следует воевать против России на стороне Украины

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
65
НАТО уже поддерживает Украину Новость обновлена 27 февраля 2022, 01:37
НАТО уже поддерживает Украину

Люди ответили на простой вопрос

Ситуация в Украине, когда Россия нарушила международное право и вторглась в страну, вызвала большую реакцию в мировом сообществе. Отчаянно обороняющуюся от врага уже четвертый день Украину поддержали международными санкциями.

Но и простые иностранцы, не политики и генералы или знаменитости выражают Украине свою поддержку. Американский канал CNN продемонстрировал результаты опроса "Стоит ли НАТО воевать за Украину?"

Судя по скриншоту опроса, большинство считает, что стоит — 77%.

Отметим, что государства НАТО уже поддерживают Украину, направляя гуманитарную и военную помощь, включая орудия, ракеты, средства противовоздушной обороны и противотанковое оборудование.

Как ранее писал "Телеграф", агрессивные действия России привели к тому, что Германия решила передать Украине оружие, против российского президента Владимира Путина и его соратника и главы МИД РФ Сергея Лаврова ввели персональные санкции ЕС, США, Канада и Британия.

Также западные СМИ подсчитали потери России за сутки в Украине — они превысили по количеству убитых восемь лет сирийской кампании.

Теги:
#Украина #Россия #Вторжение #Підтримка
Украинцам предстоит пережить тяжелую ночь
Киев
По Василькову, где ВСУ сутки бьются с российским десантом, нанесли ракетный удар (фото и видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцам предстоит пережить тяжелую ночь
По Василькову, где ВСУ сутки бьются с российским десантом, нанесли ракетный удар (фото и видео)
Дата публикации
Категория
Урсула фон дер Ляйен
Не только отключение от SWIFT: Запад готовит изоляцию банковской системы РФ и блокирует счета олигархов
Дата публикации
Категория
Магомед Тушаев и Рамзан Кадыров
Под Гостомелем ликвидировали кадыровского генерала и разбили его "элитный" отряд
Дата публикации
Категория
Боец спецназа пригрозил России еще большими потерями
"Мы уже за Вашей спиной и режем Вас": украинский спецназовец мощно обратился к оккупантам
Дата публикации
Категория
Россияне продолжают наступать, несмотря на мощный ответ Украины
Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника боевых действий (обновляется)