Американцы считают, что НАТО следует воевать против России на стороне Украины

Люди ответили на простой вопрос

Ситуация в Украине, когда Россия нарушила международное право и вторглась в страну, вызвала большую реакцию в мировом сообществе. Отчаянно обороняющуюся от врага уже четвертый день Украину поддержали международными санкциями.

Но и простые иностранцы, не политики и генералы или знаменитости выражают Украине свою поддержку. Американский канал CNN продемонстрировал результаты опроса "Стоит ли НАТО воевать за Украину?"

Судя по скриншоту опроса, большинство считает, что стоит — 77%.

Отметим, что государства НАТО уже поддерживают Украину, направляя гуманитарную и военную помощь, включая орудия, ракеты, средства противовоздушной обороны и противотанковое оборудование.

Как ранее писал "Телеграф", агрессивные действия России привели к тому, что Германия решила передать Украине оружие, против российского президента Владимира Путина и его соратника и главы МИД РФ Сергея Лаврова ввели персональные санкции ЕС, США, Канада и Британия.

Также западные СМИ подсчитали потери России за сутки в Украине — они превысили по количеству убитых восемь лет сирийской кампании.