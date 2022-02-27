Еще две страны закрыли небо для России

Небо для россиян закроют 27 февраля

После военного нападения России на Украину международное сообщество ударило по Кремлю закрытием воздушного пространства. За последнее время о таком решении сообщили Канада и Испания.

Как написал в Twitter министр транспорта Канады Омар Альхабра, небо для российских самолетов будет закрыто с 27 февраля.

Читайте также: Категория Новости Европы Полное единство с Украиной: Франция закрыла авиапространство для России Франция закрыла небо для российских самолетов с 27 февраля

"Воздушное пространство Канады закрывается немедленно для всех операторов российских самолетов. Мы привлечем Россию к ответственности за ее неспровоцированное нападения на Украину", — заявил канадский министр.

Власти Испании также объявили о закрытии своего воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний. Соответствующая публикация появилась в Twitter Министерства транспорта страны.

"Испания приступит к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний", — говорится в сообщении.

Напомним, что только за воскресенье, 27 февраля, небо для российских самолетов закрыли 7 стран — Италия, Нидерланды, Франция, Норвегия, Северная Македония, Испания и Канада.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Запад готовит изоляцию банковской системы РФ и блокирует счета олигархов.