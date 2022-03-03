Российское вторжение в Украину представляет серьезную продуктовую угрозу миру: в чем дело

Мир может столкнуться с тотальным недостатком зерновых культур.

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину в мире может возникнуть самый большой за всю историю дефицит зерна.

Как передает Bloomberg, такое мнение высказал экономист Иллинойского университета Скотт Ирвин.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Российско-украинская война серьезно меняет мир Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассказал, как российско-украинская война изменит систему безопасности Европы.

По его словам, война России против Украины может лишить мир десятков миллионов зерновых акров. Именно это станет самым большим шоком для мирового снабжения.

Эксперт отметил, что Украина и россия вместе отвечают за более четверти мировой торговли пшеницей, а также пятую часть кукурузной продукции. В связи с перебоями в поставках уже сейчас цены на эти категории зерна начали расти, и это на фоне рекордного роста цен на продовольствие.

Экономист указывает, что еще до российско-украинской войны инфляция на продукты держалась на максимальных уровнях, ведь неблагоприятная погода усугубила выращивание культур, а дефицит работников и расходы на перевозку нарушили цепи поставок.

Запасы зерна в мире также находятся на низких уровнях, поэтому длительные перебои в поставках из Украины или России могут на много лет нарушить ситуацию на рынках.

"Мир "отчаянно" нуждается в фермерах, чтобы посадить как можно больше акров в 2022 году. Однако в краткосрочной перспективе ничего изменить невозможно – за исключением того, чтобы повышать цену, пока она не сможет соответствовать рыночному спросу", — резюмировал Скотт Ирвин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ближайшей перспективе россиян ждет тотальный дефицит базовых продуктов и безработицы.