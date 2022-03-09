Китай не упустит своего в войне россии с Украиной: эксперты дали прогноз

Китай не упустит возможность поглотить российскую экономику.

Главная задача Китая сейчас – стать ведущей экономической державой мира. А то, что происходит с российской экономикой на фоне войны с Украиной, создает для КНР соблазн поглотить россию экономически.

Такое мнение высказал директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда.

По мнению эксперта, то, что происходит сейчас вокруг россии, может позволить Китаю получить ее дешевые энергоресурсы

"Логику действий Пекина следует оценивать в глобальном контексте. Китай сейчас будет искать возможность, чтобы поддержать более сильного. И вряд ли это рф. А то, что происходит с российской экономикой, создает для КНР соблазн поглотить россию экономически – как можно более активно и быстро", – поясняет Магда.

Еще один политический эксперт Александр Леонов также согласен с тем, что Китай будет искать выгоду из создавшейся ситуации.

Леонов считает, что из-за провала путинского блицкрига, Китай получает шанс для того, чтобы российская экономика, ослабленная санкциями, попала в тотальную зависимость от КНР.

Отметим, что министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебы в Китае пообещали поддержать Украину в ее стремлении как можно скорее завершить войну посредством переговоров.

О том, чего следует ожидать от Китая и его возможных действиях, читайте в материале "Телеграфа": Китайский фактор в российско-украинской войне: чего ожидать – и почему.