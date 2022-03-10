Укр

Испугались реакции россии: в Пентагоне не поддержали идею с передачей польских МиГ-29 Украине

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
240
МиГ-29 Новость обновлена 10 марта 2022, 01:10
МиГ-29

США заявили, что у украинских военных и так есть самолеты для обороны.

В Соединенных Штатах Америки спустя неделю раздумий заявили, что они не поддерживают идею передавать Украине польские истребители МиГ-29 для защиты неба от российских захватчиков. В Пентагоне полагают, что это может обострить конфликт Запада и россии.

Как передает The Guardian, с таким заявлением выступил спикер Минобороны США Джон Кирби.

По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с польским коллегой Мариушем Блащаком и вот к чему они договорились:

  • В США убеждены, что лучший способ поддержать украинскую оборону – это предоставить им вооружения и системы, наиболее необходимые для борьбы с россиянами, в частности, противотанковой и противовоздушной обороны. Это страна вместе с партнерами делает.
  • Украина имеет несколько эскадрилий полностью состоятельных самолетов. В Вашингтоне считают, дополнительные самолеты вряд ли существенно изменят эффективность украинских воздушных сил по сравнению с российскими.
  • Разведка считает, что передача МиГ-29 Украине может быть по ошибке принята за эскалацию и может привести к серьезной реакции со стороны россии.

В Пентагоне передачу польских самолетов Украине назвали высоким риском и предложили подобрать альтернативные варианты.

Напомним, что 3 марта Владимир Зеленский запросил у западных партнеров помощь в виде боевой авиации в ответ на отказ закрыть воздух над нашей страной. Поскольку украинские пилоты не могут летать на истребителях американского и европейского производства, Зеленский попросил советские или российские самолеты в Польше.

Позже стало известно, что Варшава и Вашингтон обсуждают детали соглашения, согласно которому Украина получит 28 польских истребителей МиГ-29 в обмен на американские F-16.

Уже 7 марта в Белом доме заявили, что не будут возражать против передачи этих самолетов на нужды ВВС ВСУ, однако отметили, что могут возникнуть проблемы с материально-техническим обеспечением при поставке их самолетов в Польшу.

Теги:
#Украина #США #Польша #Россия #Истребители #Война
Зеленский просит мир усилить санкции против россии за геноцид украинцев
Украина
"Это настоящий геноцид украинцев": Зеленский призвал Запад остановить оккупантов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский просит мир усилить санкции против россии за геноцид украинцев
"Это настоящий геноцид украинцев": Зеленский призвал Запад остановить оккупантов
Дата публикации
Категория
Многие украинцы потеряли свои дома из-за действий оккупантов
Украинцы через "Дию" смогут сообщить о разрушенном жилье для получения компенсации: детали
Дата публикации
Категория
МиГ-29
Испугались реакции россии: в Пентагоне не поддержали идею с передачей польских МиГ-29 Украине
Дата публикации
Категория
Уничтожать захватчиков во время военного положения разрешено всем гражданским
За уничтожение россиян украинцам отныне ничего не будет – даже штрафа
Дата публикации
Категория
Война россии в Украине
Война — день 15: бомбежки Украины продолжаются, а украинцам разрешили убивать оккупантов