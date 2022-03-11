Зеленский сказал, применит ли путин ядерное оружие и почему

Украинский президент считает, что у Запада есть все возможности, чтобы остановить кровавого диктатора.

Кровавый диктатор и российский президент Владимир Путин неоднократно угрожал миру ядерным оружием. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти угрозы настоящим блефом.

Об этом он заявил в интервью германскому изданию DIE ZEIT.

По словам Зеленского, угрозы путина по удару по Украине и Западу ядерным оружием – это блеф.

"Одно дело – быть убийцей. Другое дело – быть самоубийцей. Любое применение ядерного оружия будет означать конец не только для человека, который его применит. Но и для всего, что в принципе может быть дорогостоящим в жизни для этого человека", — заявил президент Украины.

При этом отказ Украины от ядерного оружия в 1994 году в обмен на гарантированный суверенитет от Великобритании, США и России Зеленский ошибкой не назвал. По его мнению, самая большая ошибка подписавших — нарушение условий Будапештского меморандума (Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия).

"Почему? Потому что в мире есть такие страны, которые хотят себе ядерное оружие или знают, что соседи хотят их захватить или отобрать у них какую-то территорию. Если бы "Будапешт" действовал, можно было бы говорить этим странам: вот гарантии безопасности, которые вы можете получить, и потому даже не думайте о ядерном оружии. Агрессия против Украины это четкий сигнал всему миру: гарантии не работают, даже когда под ними подписались самые сильные мира. Россия же сама нам гарантировала безопасность. А теперь сама пытается нас уничтожить. Кто теперь в мире будет надеяться на силу договоров, если опасается за свое существование?", — объяснил свое мнение Зеленский.

Президент Украины считает, что именно поэтому Россию нужно ощутимо наказать за вторжение в Украину и добиться от нее освобождения наших территорий. Только такой сценарий можно восстановить силу международного права, и Запад, по мнению Зеленского, способен это сделать.

Напомним, что Зеленский рассказал, как мир может без оружия остановить путина.