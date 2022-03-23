Укр

Киев будет получать секретную информацию от ЕС: подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Секретная информация Новость обновлена 23 марта 2022, 13:48
Секретная информация

Соглашение будет действовать в течение года, но затем может быть возобновлено

Европейский союз утвердил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации, в частности, спутниковых снимков. Об этом постоянных представителей ЕС предупредили во вторник, 22 марта.

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Соответствующую информацию в среду, 23 марта, обнародовало издание Bloomberg, ссылаясь на собственные проверенные источники.

"ЕС утвердил соглашение с Украиной, которое позволит блоку делиться с Киевом секретной информацией, такой как спутниковые снимки.", — говорится в тексте публикации портала.

Кроме того, отмечается, что сначала соответствующая договоренность с Киевом будет действовать в течение одного года, однако в дальнейшем соглашение можно будет возобновить на еще один срок.

Ранее Телеграф сообщал, что в Брюсселе официально начали процесс рассмотрения заявки украинского государства на членство в Европейском союзе и занимаются усилением связей с Украиной, согласно рамкам соглашения об ассоциации. Сейчас идет процесс присоединение электросистемы украинского государства к ЕС.

Также напомним, что в сети появились свежие спутниковые снимки последствий обстрелов Мариуполя и Киевской области.

Теги:
#Украина #Россия #Евросоюз #Информация
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