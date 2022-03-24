"Я напомнил о последствиях": Байден рассказал, о разговоре главой Китая по поводу россии

В США напомнили Китаю о последствиях его возможной поддержки россии

Власти Китая понимают, что они экономически более тесно связаны с Западом, чем с россией, а потому в США надеются на то, что Пекин не будет поддерживать Москву в войне против Украины.

Об этом сообщил президент США Джо Байден во время пресс-конференции, запись которой доступна на Youtube-канале "Голос Америки".

"Я надеюсь, что он (Китай, — ред.) не будет вовлечен", — сказал Байден.

По его словам, накануне он провел "очень откровенный разговор" с главой КНР Си Цзиньпином, в котором рассказал тому о последствиях за возможную помощь россии.

"Я не угрожал, но указал на количество американских и заграничных корпораций, которые вышли из россии в результате их варварского поведения", — подчеркнул президент США.

Он добавил, что знает о желании Си Цзиньпина иметь экономические связи с европейскими странами и США, а потому напомнил главе Китая о том, с какими рисками тот столкнется в случае, если решится поддержать россию.

Напомним, после начала вторжения россии в Украину Китай в публичной плоскости попытался дистанцироваться от кремля. По словам посла КНР в США Циня Гана, эта война для Китая не несет ничего хорошего.

То же повторил и председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с Байденом. Вместе с тем в США заявили, что опасения относительно помощи Китая россии все еще не развеяны.