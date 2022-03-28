Турецкие СМИ обвинили Армению в передаче россии истребителей: что известно

Официально информация подтверждена не была

В понедельник, 28 марта, турецкие СМИ сообщили, что Армения якобы передала россии четыре истребителя Су-30. В посольстве Армении в Украине уже успели отреагировать на соответствующую информацию и официально заявили, что она не соответствует действительности.

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Как сообщил турецкий телеканал "Haber Global", ссылаясь на информацию от разведки, Ереван передал москве четыре истребителя Су-30 вместе с пилотами. По данным портала, передача летального вооружения состоялась 25 марта, что свидетельствует о том, что Армения стала участником боевых действий на украинских территориях и поспособствовала усилению военного конфликта между россией и Украиной.

Между тем в посольстве Армении в Украине заявили, что распространенная "Haber Global" сведения о передаче самолетов CУ-30 для россии не соответствует действительности.

Публикация Посольства Армении в соцсети

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее Ереван обвинила вооруженные силы Азербайджана в нарушении линии столкновения и захвате одного из населенных пунктов в так называемой Нагорно-Карабахской республике (НКР), однако в Азербайджане информацию о вводе войск опровергают.