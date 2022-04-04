Укр

Польша призывает к созданию международной комиссии по расследованию "резни в Буче": подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Матеуш Моравецкий Новость обновлена 04 апреля 2022, 11:25
Матеуш Моравецкий

Польские политики осуждают действия российских военных и призывают к жесткой международной реакции

Польша предлагает создать специальную международную комиссию по расследованию событий в украинской Буче, чтобы все, кто причастен к зверскому геноциду, получили соответствующее наказание.

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Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Преступление геноцида должно быть наказано, должным образом описано, задокументировано и осуждено. Мы предлагаем создать международную комиссию для расследования этого преступления", — говорится в тексте публикации.

Публикация премьер-министр Польши в соцсети
Публикация премьер-министр Польши в соцсети

Напомним, что на массовый геноцид в украинской Буче уже успели отреагировать и в Великобритании. В частности, премьер страны Борис Джонсон в своем Твиттере написал, что кремлевские попытки оправдаться за содеянное не смогут скрыть правду и подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы "исчерпать ресурсы" российской военной машины, внедрив еще один пакет жестких санкций против страны-агрессора.

Кроме этого, наказать россию за зверства в Буче публично пообещал и канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что кровавый диктатор путин и его приспешники "почувствуют последствия" своих действий. Дополнительно он упомянул о необходимости снабжения вооружением.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Украине обнародовали список российских подразделений, которые совершали геноцид в Буче, Ирпене и Гостомеле.

Теги:
#Польша #Комиссия #Расследование #Буча
Матеуш Моравецкий
Мир
Польша призывает к созданию международной комиссии по расследованию "резни в Буче": подробности
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