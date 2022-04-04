Укр

"Чтоб вы подохли, москали, с*ка!": украинская бабушка напала на русскоязычных в Италии (видео 18+)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Пенсионерка ругается матом и бежит за девушками Новость обновлена 04 апреля 2022, 15:42
Пенсионерка ругается матом и бежит за девушками

Что именно спровоцировало старушку на такие агрессивные действия, пока неизвестно

В сети появилось видео, на кадрах которого запечатлена украиноязычная бабушка, что прямо посреди улицы пытается догнать и избить русскоязычных молодых женщин. Пожилая женщина явно не подбирает слов и четко, используя нецензурные слова, выражает свое отношение к россиянам.

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Видео, на кадрах которого пенсионерка бежит за россиянками и кричит им о том, что желает "смерти москалям" в воскресенье, 3 апреля, обнародовал Ютуб-канал "Моя жизнь".

Стоит отметить, что видео было снято одной из "пострадавших" девушек и на данный момент неизвестно, что же предшествовало этой ситуации и что именно могло спровоцировать пожилую женщину к таким агрессивным действиям.

Обратите внимание, что на видео 18+ присутствует ненормативная лексика!

В Италии украинская бабушка напала на россиянок

Добавим, что в подписи к публикации указано, что инцидент произошел в Италии, однако видео было обнародовано без точной даты и населенного пункта, в котором это случилось.

Ранее "Телеграф" показал видеозапись, на кадрах которой итальянские школьники трогательно встречают маленьких украинских переселенцев, впервые пришедших в учебное заведение в новой для себя стране.

Теги:
#Украина #Италия #Россия #Бабушка
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