У Запада заканчиваются способы наказать путина

путина сравнивают с диктаторами прошлого

После трагедии в Буче и других пригородах Киева, где от рук россиян погибли несколько сот гражданских, на западе заговорили об усилении санкций для россии. Но на остановку "путинской кампании злодеяний" в краткосрочной перспективе уже не рассчитывают.

Об этом пишет CNN. Журналисты отмечают, что все меры Запада могут повлиять на долгосрочный ход войны, но не могут спасти мирных жителей сейчас.

Почему шаги Запада не действуют

Санкции против россии, изоляция на разных уровнях не останавливают лидера рф и его не беспокоит риск суда. Шансы на это малы, считают журналисты, поскольку у него надежное политическое положение. Изменить это могут только резкие политические перемены в рф.

Возможности западных стран для военной помощи ограничены и не могут быть реализованы в Украине из-за "подразумеваемой мощи арсенала российского лидера" и его "крупнейшего в мире запаса ядерных боеголовок".

Санкции против олигархов и экономики рф не смогли сдержать агрессора, как не пугают путина и потери в рядах его армии. И если цель путина состоит в уничтожении как можно большей части Украины, пишут на CNN, это может быть его извращенным успехом, чтобы создать картинку "победы". Санкции Запада основаны на более логичном взгляде на интересы рф на мировой арене.

"Путин создает новый ужасный спектакль для 21-го века — диктатора, которого невозможно сдержать", — пишут журналисты, сравнивая путина с Гитлером и Сталиным.

Что делать с путиным и россией

Журналисты видят потенциал для санкционного удара по россии из Европы. Во Франции уже поддержали запрет на экспорт угля и нефти из россии в ЕС, но многие страны могут на это не пойти. В частности — Германия из-за нехватки энергии и риска всплеска инфляции.

"Такой шаг, несомненно, способствовал бы сокращению финансирования войны в Украине", — сказано в материале.

Ранее "Телеграф" писал, что зверства россиян в Украине уже поколебали даже такого приверженца умеренного сдерживания как немецкого канцлера Олафа Шольца. Свою поддержку Украине уже высказали в Великобритании и Польше.