Российским солдатам-дезертирам хотят давать убежище в ЕС: громкое предложение

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что страны Европейского союза должны подумать над тем, как приютить российских солдат, желающих дезертировать с поля боя в Украине.

Об этом он сообщил, выступая с парламентской трибуны в среду, 6 апреля.

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