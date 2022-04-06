Укр

Российским солдатам-дезертирам хотят давать убежище в ЕС: громкое предложение

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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российский военнослужащий Новость обновлена 06 апреля 2022, 15:44
российский военнослужащий

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что страны Европейского союза должны подумать над тем, как приютить российских солдат, желающих дезертировать с поля боя в Украине.

Об этом он сообщил, выступая с парламентской трибуны в среду, 6 апреля.

Новость дополняется…

Теги:
#ЕС #Россия #Война #Дезертирство #Військовий
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