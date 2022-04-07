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"Российской нефти больше не будет": Китай опасается покупать "черное золото" у рф - СМИ

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Китайские госкомпании не покупают новую нефть у россии
Китайские госкомпании не покупают новую нефть у россии

Санкции Запада против россии действуют и на Китай

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Китая стали избегать новых сделок с россией по нефти и нефтепродуктам из-за вводимых Западом санкций, несмотря на то, что рф предлагает хорошую скидку на свои нефтепродукты.

Об этом сообщает в среду, 6 апреля, агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

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В частности, такие компании, как Sinopec, CNOOC, PetroChina и Sinochem не стали закупать российскую нефть с поставками в мае.

"Госпредприятия проявляют осторожность, поскольку их действия могут быть расценены как действия правительства Китая, и ни одно из них не хочет, чтобы его выделяли как покупателя российской нефти", — сказал один из источников.

Источники агентства ожидают, что китайские государственные компании будут соблюдать свои долгосрочные и существующие контракты на поставку российской нефти, но будут избегать новых спотовых сделок.

Reuters пишет, что Unipec, торговое подразделение Sinopec и ведущий покупатель российской нефти, в последние недели на регулярных внутренних совещаниях предупреждала свои глобальные команды о рисках работы с российской нефтью.

"Идея и тон ясны — контроль рисков и соблюдение требований важнее прибыли", — сказал один из источников, проинформированный о встречах. "Хотя российская нефть продается с огромными скидками, есть много проблем, таких как страхование отгрузки и проблемы с платежами".

Другой источник, владеющий нефтеперерабатывающим заводом, который регулярно перерабатывает российскую нефть, сказал, что его завод получил от Unipec указание найти замену для поддержания нормальной работы.

"Помимо поставок, которые прибыли в марте и должны прибыть в апреле, российской нефти больше не будет", — сказал этот источник.

Ранее власти Украины призвали страны Запада ввести прямое эмбарго на все энергоресурсы, продаваемые российской федерацией.

Теги:
#Украина #Китай #Россия #Нефть #Санкции #Война
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