Всемирно известный рокер пошутил по поводу войны в Украине: ответы прилетели быстро

Музыкант предложил "попросить Россию напасть на Армению".

Солист американской группы System of a Down Серж Танкян, который по происхождению армянин, попал в скандал из-за неудачной шутки на тему войны.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте музыканта в среду, 6 апреля.

Танкян предложил попросить россиян, чтобы те напали на Армению, а Запад после этого предоставил стране вооружение и деньги. Пользователи сети увидели в этом намек на ситуацию в Украине, на которую Россия пошла войной, а Запад в ответ поддержал нашу страну оружием и материально.

"Возможно, нам следует убедить Россию напасть на Армению, чтобы Запад дал нам оружие и деньги для борьбы с Азербайджаном и Турцией", – написал он.

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Твит фронтмена группы System of a Down шокировал как пользователей Украины, так и граждан других стран. За такую "шутку" в комментариях Танкяну начали присылать фото преступлений российской армии в Украине, а воюющую с Азербайджаном Армению сравнили с Россией. Кроме того, Сержа пригласили посетить Бучу, Ирпень, Гостомель, где после россияне замучили и убили сотни людей просто так.

Вот некоторые из комментариев разъяренных граждан:

Отвечает ли Азербайджан за военные преступления, например как Буча, Гостомель, Бородянка и Ирпень?

Азербайджан напал на Армению? Зачем нужно оружие для борьбы с Азербайджаном и Турцией?

Есть только одно небольшое различие, Украина борется против агрессии на своих международно признанных землях, Армения воевала на территориях Азербайджана и не защищала, а атаковала и оккупировала признанные территории соседней страны. Армения = Россия.

Господин Танкян, посетите Бучу, Бородянку, Ирпень – это (были) красивые города под Киевом. И только потом, когда увидите, поговорите с местными, и позвольте себе что-нибудь написать по делу.

Стоит отметить, что за день никаких извинений за такое заявление от Сержа Танкяна не было. Он никак не прокомментировал свою неудачную шутку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что скандальный российский актер-пропутинист Иван Охлобыстин наконец-то признал, что россияне и их армия — это орки.