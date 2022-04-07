"Это вопрос жизни или смерти": украинцы на Кипре провели акцию под парламентом (эксклюзивные фото и видео)

Акция в поддержку Украины перед парламентом Кипра прошла 7 апреля

Украины, проживающие на Кипре, продолжают активно поддерживать свою Родину и выходить на митинги в поддержку Украины. Так в четверг, 7 апреля, в столице Кипра Никосии состоялся большой митинг. Украинцы, которые сейчас проживают в Лимасоле, Ларнаке, Пафосе и других городах Кипра собрались, чтобы почтить память погибших в Украине мирных жителей, а также призвать кипрские власти помочь Украинскому государству. Люди были с украинскими флагами и плакатами.

Митинг был приурочен к выступлению президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Кипра.

В своем обращении Зеленский выразил благодарность властям Кипра за решение о недопуске российских военных кораблей в порты, а также за предоставление финансовой и гуманитарной помощи Украине, за принятую кипрским парламентом резолюцию в поддержку Украины.

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После выступления президента митингующие огласили минуту молчания, во время которой люди легли на землю с плакатами на телах – "Я Буча", "Я Ирпень", "Я Мариуполь", "Я Чернигов", "Я Харьков", "Я Гостомель" — тех городов, которые больше всего пострадали и продолжают страдать от зверств российских оккупантов.

"Мы продемонстрируем депутатам и всем киприотам, почему усиление поддержки Украины — это вопрос жизни или смерти. Мы стремимся к усилению санкций против рф до максимального уровня и запрета проведения российских митингов в поддержку войны. От нашей активности зависит сила поддержки правительством Кипра Украины в войне с рф", — заявили организаторы акции.

"Телеграф" призывает украинцев по всему миру выходить на митинги и акции, чтобы привлечь внимание властей, а особенно простых жителей разных стран к войне на уничтожение, которую ведет россия против Украины и ее жителей. Украинцы! Требуйте помощи вашей Родине и давления на россию из-за ее преступной войны против Украины! Мир должен знать и реагировать на зверства и преступления против человечности, совершаемые рф в центре Европы в XXI веке!

Напомним, что депутаты Европарламента в принятой 7 апреля резолюции призвали к дополнительным санкционным мерам в отношении россии, включая "немедленное полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа".

Также 7 апреля Генеральная ассамблея ООН исключила россию из Совета ООН по правам человека. Решение поддержали 93 страны, среди них неожиданно оказались Сербия и Венгрия.

Как известно, в самой рф отказываются признавать кровавые расправы своих солдат над мирными украинцами, называя все фото- и видеодоказательства зверств "преступными провокациями" украинских "радикалов".