Укр

В Японии внесли "Азов" в список террористов, однако быстро исправились

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Бойцы "Азова" Новость обновлена 09 апреля 2022, 16:28
Бойцы "Азова"

Речь идет о справочнике по международному терроризму за 2021 год

Агентство национальной безопасности Японии убрало из своего списка террористических организаций за 2021 отдельный отряд специального назначения НГУ "Азов". В ведомстве официально извинились и заявили, что "азовцы" попали в список террористов случайно.

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Указанную информацию в субботу, 9 апреля, сообщил портал "24 канал", ссылаясь на японские госведомства.

"Мы решили удалить приведенное выше описание из "Справочника по международному терроризму 2021" на нашем сайте, чтобы предотвратить распространение информации, отличающейся от фактов", — отмечается в тексте сообщения.

Кроме официального извинения Япония заявила, что категорически отрицает информацию о признании украинского полка "Азов" неонацистской организацией и подчеркнула, что описание отдельного отряда украинских спецназовцев было исключительно в японском справочнике по международному терроризму за 2021 год.

В ведомстве также подтвердили, что в последнее время несколько медиапорталов на самом деле распространяли ложную информацию о том, что японские разведчики признали украинских "азовцев" неонацистской организацией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что японские власти решили пойти на обострение отношений с россией на официальном уровне. Теперь Токио будет называть четыре острова на Курилах оккупированными российской федерацией.

Теги:
#Украина #Япония #Азов
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