Как оформить ВПЛ в Дие, если ты заграницей

Статус ВПЛ можно получить всего за один день, воспользовавшись приложением Дия

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) – это граждане, покинувшие собственные дома, чтобы спастись от последствий войны и проявлений насилия, но не пересекли международную границу. Поэтому получить статус (справку) ВПЛ, который подтверждает факт внутреннего перемещения и взятия на учет внутренне перемещенного лица, находясь за границей, человек НЕ СМОЖЕТ.

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Как сообщает портал госуслуг, внутренние переселенцы, согласно действующему законодательству, находятся под защитой своего правительства и за ними сохраняется право на защиту в рамках международного законодательства по правам человека.

Кто может получить справку о статусе ВПЛ

лица, переехавшие из зоны боевых действий, в список которых входят:

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Луганская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Черниговская области,

город Киев.

Как получить статус внутренне перемещенного лица

нужно обратиться в управления социальной защиты населения в городе или районе;

справку о статусе ВПЛ могут выдавать ЦНАПы и социальные отделы ТО (территориальных общин), которые находятся в списке программного комплекса "Социальная община";

Кроме того, с 31 марта украинцы имеют возможность самостоятельно подать заявку, чтобы оформить статус ВПЛ через портал государственных услуг и приложение "Дия" всего за один день.

Что нужно для оформления

Заявление о взятии на учет ВПЛ ( может быть подано в электронной форме с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дия) совершеннолетним или несовершеннолетним внутренне перемещенным лицом, которому присвоен регистрационный номер учетной карты налогоплательщика );

); Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины;

документы, подтверждающие факт проживания на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение;

Документы, подтверждающие родственные отношения между ребенком и заявителем (в случае, если подается родственником для взятия на учет малолетнего ребенка);

Документ, подтверждающий полномочия представителя органа опеки и попечительства или руководителя детского учреждения, учреждения здравоохранения или учреждения соцзащиты детей, в котором несовершеннолетнее лицо находится на полном государственном обеспечении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что переселенцы пенсионного возраста могут получить дополнительную помощь в размере 2 тысяч гривен. Это касается тех пенсионеров, которые вынуждены были оставить свои и стали на учет как внутренне перемещенные лица.