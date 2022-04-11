Укр

Как оформить ВПЛ в Дие, если ты заграницей

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Как зарегистрироваться в качестве переселенца Новость обновлена 11 апреля 2022, 10:12
Как зарегистрироваться в качестве переселенца

Статус ВПЛ можно получить всего за один день, воспользовавшись приложением Дия

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) – это граждане, покинувшие собственные дома, чтобы спастись от последствий войны и проявлений насилия, но не пересекли международную границу. Поэтому получить статус (справку) ВПЛ, который подтверждает факт внутреннего перемещения и взятия на учет внутренне перемещенного лица, находясь за границей, человек НЕ СМОЖЕТ.

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Как сообщает портал госуслуг, внутренние переселенцы, согласно действующему законодательству, находятся под защитой своего правительства и за ними сохраняется право на защиту в рамках международного законодательства по правам человека.

Кто может получить справку о статусе ВПЛ

  • лица, переехавшие из зоны боевых действий, в список которых входят:
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черниговская области,
  • город Киев.

Как получить статус внутренне перемещенного лица

  • нужно обратиться в управления социальной защиты населения в городе или районе;
  • справку о статусе ВПЛ могут выдавать ЦНАПы и социальные отделы ТО (территориальных общин), которые находятся в списке программного комплекса "Социальная община";
  • Кроме того, с 31 марта украинцы имеют возможность самостоятельно подать заявку, чтобы оформить статус ВПЛ через портал государственных услуг и приложение "Дия" всего за один день.

Что нужно для оформления

  • Заявление о взятии на учет ВПЛ (может быть подано в электронной форме с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дия) совершеннолетним или несовершеннолетним внутренне перемещенным лицом, которому присвоен регистрационный номер учетной карты налогоплательщика);
  • Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины;
  • документы, подтверждающие факт проживания на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение;
  • Документы, подтверждающие родственные отношения между ребенком и заявителем (в случае, если подается родственником для взятия на учет малолетнего ребенка);
  • Документ, подтверждающий полномочия представителя органа опеки и попечительства или руководителя детского учреждения, учреждения здравоохранения или учреждения соцзащиты детей, в котором несовершеннолетнее лицо находится на полном государственном обеспечении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что переселенцы пенсионного возраста могут получить дополнительную помощь в размере 2 тысяч гривен. Это касается тех пенсионеров, которые вынуждены были оставить свои и стали на учет как внутренне перемещенные лица.

Теги:
#Война #Статус #Справка #Переселенцы #ДИЯ
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