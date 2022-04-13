российский фейк о Краматорске "от ВВС" переполошил сеть (видео)

BBC призывает не распространять фейковые кадры

В российских СМИ начали продвигать ложное видео якобы от британской телерадиовещательной корпорации "BBC", чтобы обвинить украинских военных в смертельном ракетном ударе по Краматорску.

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Так, прокремлевские медиапорталы "доработали" видео, на кадрах которого были обнародованы последствия убийства мирных жителей, находившихся на железнодорожном вокзале Краматорска и ожидавших эвакуации. Россияне разместили на нем логотип "ВВС" и добавили традиционный текст новостной сети. Однако в самом тексте было множество ошибок и неправильных формулировок, которые, вероятнее всего, были извлечены из нескольких российских Телеграмм-каналов. Именно они активно распространяли рассказ о том, что сброшенная на Краматорск ракета с надписью "дети" на самом деле принадлежала Украине.

Внимание! Слабонервным людям кадры произошедшего лучше не смотреть!

Фейковое видео якобы от ВВС

После того как псевдовидео было предано огласке, британское издание публично назвало его фейком и призвало не распространять лживые кадры в сети.

"Нам известно о фейковом видео под брендом BBC News, из которого вроде бы следует, что Украина ответственна за ракетный удар на железнодорожный вокзал города Краматорск на прошлой неделе. BBC предпринимает шаги для того, чтобы это видео было удалено. Мы призываем не распространять его, а все новости проверять на официальной странице BBC News", — говорится в тексте сообщения.

Официальное заявление от британского медиапортала

Ранее "Телеграф" сообщал, что информацию о том, что ракета, нанесшая смертельный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска в пятницу, 8 апреля, действительно была выпущена российскими военнослужащими, подтвердили в Пентагоне.