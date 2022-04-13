"Окровавленные младенцы" и черные мешки: украинки по всему миру протестуют против убийств и изнасилований детей военными рф (фото)

В Эстонии женщины надели в знак протеста на голову пакеты, а марши матерей прошли с куклами в "окровавленных" покрывалах

Украинские женщины по всему миру выходят на мирные протесты против зверств российских военных, которые насилуют и убивают детей в городах Украины и издеваются над матерями. Как сообщает "Телеграф", волна митингов прокатилась по городам Европы и Америки.

Так, в Таллине (Эстония) около 20 женщин пришли к зданию посольства рф в "окровавленном" белье и с черными мешками на головах.

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Как пишет эстонское издание ERR, участницы акции призвали увидеть военные преступления, которые совершают над женщинами и детьми в Украине российские солдаты. По мнению организаторов митинга, все, кто поддерживают путина и его режим, одобряют зверства, совершаемые агрессором в Украине.

Протест в Таллине: Фото: Priit Murk/ERR

На головах у женщин - черные мешки. Фото: Priit Murk/ERR

Красная краска - символ крови. Фото: Priit Murk/ERR

Еще одной важной инициативой стали "Марши украинских матерей". Тысячи женщин, которым пришлось с детьми бежать от российской агрессии из Украины, продолжают митинги уже четвертую неделю. В минувшие выходные марши проходили в Кракове, Братиславе, Кишиневе, Мюнхене и Атланте. Ранее акции состоялись в Нью-Йорке, Берлине, Праге, Вене, Будапеште, Варшаве, Брюсселе, Милане, Париже, Пафосе и других городах.

Главный атрибут акции — куклы в окровавленных простынях, которые символизируют сотни детей, убитых военными рф. Кроме того, участницы пришли на марши в траурной одежде в память о погибших в Буче, Краматорске, Мариуполе, Ирпене и других городах Украины. В ходе акций устраивают символические инсталляции. Например, имитируют братскую детскую могилу из кукол и лампадок.

Символ акции - кукла в "окровавленном" одеяле. Фото: t.me/mothersmarsh

На марши приносят детские игрушки. Фото: t.me/mothersmarsh

На один такой марш выходят сотни украинок. Фото: t.me/mothersmarsh

Марш матерей. Фото: t.me/mothersmarsh

Убийство детей в Украине - общая беда, призывают на акции. Фото: t.me/mothersmarsh

"Марш Матерей – это движение украинских женщин, которые выходят на главные площади и улицы городов, чтобы тема войны в Украине оставалась главной в мировой повестке дня, — рассказывает Роман Мединский, руководитель агентства PR Batteries, занимающегося международными коммуникациями в проекте. — Мы работаем вместе, чтобы постоянно напоминать всему мировому сообществу, что убийство детей в Украине – это общая беда, общее горе, ведь чужих детей не бывает, а враг может прийти и в их города. Украинские матери рассказывают лично и посредством СМИ о страданиях и смерти украинских детей и просят о помощи".

Куратор проекта Ольга Канская отмечает, что движение матерей объединило 14 стран и собрало за последний месяц тысячи человек на центральных площадях 23 городов.

На маршах исполняются украинские песни, к акциям присоединяются певцы и музыканты. Нередко протесты собирают и местных жителей, поддерживающих в беде украинок.

Напомним, за время полномасштабной войны, которую развязала россия в Украине, погиб 191 ребенок и пострадало еще 349. По данным главы ЮНИСЕФ Мануэля Фонтена, 4,8 млн детей из 7,5 млн были вынуждены покинуть свои дома. Это где-то две трети украинских детей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киевской области оккупанты расстреляли авто, на котором была надпись "дети". В результате погибли женщины и несовершеннолетние. Фото изрешечённой машины возмутило сеть.