В Канаде поддержали заявления Байдена о геноциде украинцев

В Канаде обвинили российского диктатора в военных преступлениях

Премьер Канады Джастин Трюдо назвал правильными слова президента США Джо Байдена о геноциде в Украине.

Об этом он рассказал во время своего выступления в Лавале (штат Квебек).

"Я считаю абсолютно правильным, что все больше и больше людей говорят и используют слово "геноцид" в отношении того, что делает россия, что сделал владимир путин", — сказал он.

По его словам, существуют официальные процессы и расследования, которые должны определить совершили ли россияне геноцид в Украине.

Вместе с тем Трюдо добавил, что оккупанты целенаправленно нападают на мирных жителей нашей страны, уничтожают больницы и совершают сексуальное насилие, что является военными преступлениями, за которые путин несет ответственность.

Как сообщалось ранее, 13 апреля президент США во время своего выступления впервые заговорил о геноциде в контексте вторжения россии в Украину.

Позже заместитель главы Государственного департамента США Виктория Нуланд отметила, что скорее всего со временем действия россиян в Украине будут признаны геноцидом на официальном уровне.