россия планировала вторжение в Беларусь и подавление протестов - появились доказательства
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 27
Одним из доказательств подготовки рф к военной агрессии против белорусов является "Легенда к плану"
Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке российской армии к вторжению и захвату территории Беларуси.
Об этом сообщается 19 апреля в Telegram-канале Главного управления разведки МОУ.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Вторгнутся в Беларусь и подавить народные протесты в кремле планировали после фальсификаций президентских выборов в Беларуси в 2020 году. Одним из доказательств подготовки рф к военной агрессии против соседней страны является "Легенда к плану на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачки".
Сама оккупация Беларуси планировалась под предлогом предотвращением втягивания россии "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе".
Ранее сообщалось о том, что Беларусь угрожает соседним странам военной агрессией, а именно Литве, Латвии и Польши. Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что на территории стран Балтии и Польши намеренно увеличивается количество военных и вооружения, а это якобы угрожает безопасности территориальной целостности Беларуси.
Ранее сообщалось, что определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают проводить плановые мероприятия боевой подготовки на украинско-белорусской границе в Брестской и Гомельской областях.
- Дата публикации
-
- Категория
-