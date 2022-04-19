Укр

россия планировала вторжение в Беларусь и подавление протестов - появились доказательства

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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россия планировала подавления народных протестов в Беларуси Новость обновлена 19 апреля 2022, 13:18
россия планировала подавления народных протестов в Беларуси

Одним из доказательств подготовки рф к военной агрессии против белорусов является "Легенда к плану"

Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке российской армии к вторжению и захвату территории Беларуси.

Об этом сообщается 19 апреля в Telegram-канале Главного управления разведки МОУ.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Вторгнутся в Беларусь и подавить народные протесты в кремле планировали после фальсификаций президентских выборов в Беларуси в 2020 году. Одним из доказательств подготовки рф к военной агрессии против соседней страны является "Легенда к плану на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачки".

Сама оккупация Беларуси планировалась под предлогом предотвращением втягивания россии "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе".

Ранее сообщалось о том, что Беларусь угрожает соседним странам военной агрессией, а именно Литве, Латвии и Польши. Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что на территории стран Балтии и Польши намеренно увеличивается количество военных и вооружения, а это якобы угрожает безопасности территориальной целостности Беларуси.

Ранее сообщалось, что определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают проводить плановые мероприятия боевой подготовки на украинско-белорусской границе в Брестской и Гомельской областях.

Теги:
#Россия #Беларусь #Протесты #Война #Военное вторжение
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