Выезд за границу с ребенком с инвалидностью: кому разрешено и какие документы нужны

На период действия военного положения запрещается выезд за пределы страны граждан Украины мужского пола от 18 до 60 лет, в то же время ограничения не применяются к отдельным категориям лиц

На момент действия военного положения на территории Украины правительство решило частично упростить условия пересечения границы для лиц, сопровождающих детей с инвалидностью.

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Кому разрешено сопровождать детей с инвалидностью

Во время чрезвычайного или военного положения сопровождать детей с инвалидностью во время выезда за пределы Украины могут мать или отец, опекун, попечитель, один или оба приемных родителя или родители-воспитатели, осуществляющие соответствующее сопровождение.

Какие документы нужны при выезде из Украины

документ, подтверждающий назначение социальных выплат согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", где указана категория "ребенок с инвалидностью",

справка о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью, которая кажется надлежащим структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации или исполнительным органом местного самоуправления,

документ, подтверждающий потребность ребенка с инвалидностью в индивидуальной программе реабилитации, выданный врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения,

медицинское заключение о ребенке с инвалидностью (возрастом до 18 лет), а также документ, подтверждающий родственную связь (в случае осуществления сопровождения матерью или отцом),

документ, подтверждающий соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью (при осуществлении сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями).

Следует отметить, что в рамках действующего украинского законодательства, сопровождение детей с инвалидностью во время пересечения украинской границы могут также осуществлять родные бабушка или дедушка, совершеннолетний брат или сестра (возраст от 18 лет), мачеха или отчим, при условии, что указанные лица подлежат перечню граждан, освобожденных от мобилизации. Это должно подтверждаться наличием ряда документов о действительности родственных связей с ребенком, имеющим инвалидность.

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Также следует отметить, что пересечение границы для лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью или других граждан, нуждающихся в систематическом уходе, и выезжающих за пределы Украины совместно с сопровождающим лицом, могут выехать только один раз с момента введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что для некоторых украинцев правительство решило ослабить условия пересечения границы. Речь идет о мужчинах призывного возраста, имеющих инвалидность и это подтверждено документально.