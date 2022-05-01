"Чемберлену не будет места": в Польше выступили с сильным заявлением по гарантиям безопасности Украины
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В Варшаве говорят, что не станут уклоняться от обязательств в случае, если Польша станет страной-гарантом безопасности Украины
В Польше заявили, что готовы выступить в качестве гаранта безопасности для Украины, но подчеркнули, что не согласятся рассматривать какие-то документы, допускающие сдачу россии каких-либо территорий нашей страны.
Об этом рассказал глава Отдела международной политики при администрации президента Польши Якуб Кумох в интервью для gazeta.pl.
Он отметил, что в настоящее время обсуждения проекта этих гарантий все еще ведутся вместе с другими потенциальными старнами гарантами. Вместе с тем он подчеркнул, что Польша заинтересована лишь в том мирном соглашении, которое будет подразумевать, что Украина сохранит свой суверенитет и территориальную целостность, а также которое устроило бы самих украинцев.
"Мы не будем уклоняться от своих обязательств, и я могу вас заверить: не будет поддержки ни одного мирного соглашения, которое отдаст Украину россии. Чемберлену (премьер Британии, который в 1938 году пошел на уступки Гитлеру, — ред.) не будет места", — сказал Кумох.
Он не стал вдаваться в подробности договоренностей, но уточнил, что в переговорах помимо Польши также принимают участие США, Великобритания, Германия, Франция, Турция и некоторые другие страны.
Кумох также отметил, что Украина скорее всего в ближайшем будущем не станет частью НАТО, а потому ей понадобятся гарантии, которые будут "не настолько смешными, как Будапештский меморандум".
Как сообщалось ранее, с подобным заявлением ранее выступила глава МИД Германии Анналена Бербок, которая отметила, что если решение насчет мира будет принимать Москва, это по итогу превратится в "приглашение на следующую войну".
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