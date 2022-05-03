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Папа Римский "сдал" премьера Венгрии: тот знает, когда должна закончиться война

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Папа Франциск Новость обновлена 03 мая 2022, 11:57
Папа Франциск

Франциск подчеркнул, что война в Украине должна закончиться как можно скорее

Папа Римский Франциск заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в курсе дальнейших планов россии относительно полномасштабной агрессии против Украины. По словам венгерского чиновника, война в Украине будет продолжаться до 9 мая.

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Соответствующую информацию понтифик обнародовал во время своего очередного интервью "Corriere Della Sera".

Папа Римский подчеркнул, что, несмотря на свои пессимистические убеждения, очень надеется на скорое завершение боевых действий в Украине и подчеркнул, что необходимо делать все возможное, чтобы остановить эту кровавую войну.

"Когда я встретился с Орбаном, он сказал мне, что у россиян есть план, что 9 мая все закончится. Я надеюсь, что это так, чтобы можно было также понять скорость эскалации этих дней. Потому что теперь это не только Донбасс, это Крым, это Одесса, это отлучение черноморского порта у Украины, это все. Я пессимист, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", – рассказал подробнее Франциск.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Папа Римский Франциск не оставляет попыток выйти на контакт с кровавым лидером россии владимиром путиным. Еще в марте он отправил российскому диктатору свое предложение о встрече с ним в москве, однако пути до сих пор не ответил.

Теги:
#Папа Римский #Война #Франциск #Виктор Орбан
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