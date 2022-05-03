Укр

Скандальные слова Лаврова аукнулись россии: Израиль уже готов давать оружие Украине

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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сергей лавров Новость обновлена 03 мая 2022, 16:53
сергей лавров

Последствия "промаха" россии не заставили себя долго ждать

В ответ на скандальное антисемитское заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что Гитлер был наполовину евреем, Израиль все же решил рассмотреть призыв Украины относительно отправки оборонной военной помощи.

Как пишет издание "The Times of Israel", с первых дней полномасштабного вторжения россии Израиль отклонял просьбы Киева и Запада предоставить Украине боевую технику, стремясь поддерживать нейтралитет, однако сейчас решение было изменено.

Это произошло после скандального высказывания представителя российского мида Сергея Лаврова и его дальнейший отказ раскаяться.

Также отмечается, что израильские официальные лица решили поддержать отправку военной помощи Украине, хотя и на символическом уровне.

"Планов по снабжению наступательного вооружения пока нет, только оборонное", — проинформировал источник.

В свою очередь дипломатический представитель страны сообщил, что Израиль пока не рассматривает вероятность помощи Украине наступательным вооружением или передовыми оборонными технологиями типа противоракетных систем "Железный купол". В свою очередь планируется отправка оборудования, "которое можно было бы пожертвовать, не вызывая кризиса в отношениях с россией".

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава израильского правительства Нафтали Беннетт жестко отреагировал на заявление руководителя мид россии сергея лаврова касаемо Гитлера и евреев, назвав его "непростительной ложью".

Теги:
#Израиль #Оружие #Сергей Лавров #Помощь Украине
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