Укр

Страна-соседка Украины упростила условия пересечения границы для беженцев

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Беженцы из Украины Новость обновлена 05 мая 2022, 09:48
Беженцы из Украины

Воспользоваться упрощенной возможностью можно только раз

С первых дней полномасштабного вторжения россии миллионам украинцев пришлось покинуть свои дома и бежать за границу в поисках убежища. Война в Украине длится уже более двух месяцев, поэтому поток убегающих от боевых действий людей на границах не исчезает. Учитывая это, Молдова решила пересмотреть условия выезда украинцев и частично ослабила установленные ограничения.

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Как пишет издание Newsmaker, упрощенной процедурой разрешено воспользоваться только однократно.

Так, согласно решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдовы, украинцы, въехавшие на территорию республики, имея на руках исключительно документ, удостоверяющий личность, даже если срок действия указанного уже вышел, смогут покинуть страну на основании этого же документа.

Кроме того, комиссия по чрезвычайным делам частично скорректировала меры по защите несовершеннолетних (до 18 лет) из групп риска, а также детей, вынужденно расставшихся с родителями.

Отныне уполномоченные лица, занимающиеся приемом несовершеннолетних беженцев из Украины, будут проводить детальную оценку каждого частного случая в рамках документа, утвержденного приказом министра труда и социальной защиты.

Стоит отметить, что с 24 февраля 2022, когда россия полномасштабно вторглась на украинские земли, в Молдову въехали около 450 тысяч украинцев. Каждый из них имел возможность пересечь границу без загранпаспортов, а только при наличии внутреннего документа, удостоверяющего личность. Также было отменено и наличие отрицательного ковид-сертификата.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы, вынужденно покинувшие землю Родину из-за нападения российской федерации получили право жить и работать в странах ЕС на срок до трех лет.

Теги:
#Украина #Молдова #Беженцы #Граница #Пересечение границы
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