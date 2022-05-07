Страна НАТО отказалась от просьбы США передать Украине важное оружие

Афины уверяют, что уже помогли Киеву в пределах своих возможностей

После того как Турция приняла решение не передавать Украине зенитно-ракетные комплексы С-400, Соединенные Штаты Америки обратились с соответствующей просьбой в Грецию, однако она помогать отказалась.

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Как, ссылаясь на собственные источники, сообщает турецкое издание "Star", США якобы давят на Афины, чтобы те помогли Украине в войне с россией и отправили, страдающему от агрессии государству, оборонные комплексы. Именно ЗРК С-300 российского производства находятся на балансе Вооруженных Сил Греции.

В свою очередь греческая сторона от такого рода помощи открещивается, мол, "уже помогли Украине, чем смогли".

"США, которые хотят аналогичного шага от Греции, постоянно усиливают давление на Афины, чтобы они сказали так и чтобы греческие С-300 были переданы Украине. С другой стороны, Греция, как сообщается, заявила, что "находится под угрозой", сославшись на Турцию, как на причину, и не одобрило это предложение”, — говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил о том, что передавать украинскому государству российский комплекс ПВО С-400 не собирается, однако выделила несколько кораблей для эвакуации мирного населения многострадального города Мариуполь.

Также напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский обратился в США с просьбой выделить Киеву многократные высокоточные дроны, реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия и противокорабельные ракеты для разблокирования украинских портов.