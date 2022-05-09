Посла россии в Польше облили "кровью": эффектные видео

российский чиновник так и не смог возложить цветы к мемориалу

В Варшаве активисты напали на российского посла и облили чиновника красной краской, символизирующей кровь тысяч украинцев, павших от рук российских солдат.

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Как сообщают росСМИ, сергей андреев подвергся нападению, когда пытался возложить венок на кладбище советских воинов. Сделать это ему так и не удалось, ведь разъяренная толпа просто не подпустила российского посла к мемориалу. Выехать с территории кладбища представитель страны-агрессора смог только в сопровождении полицейских.

Нападение на российского чиновника в Варшаве

Также отмечается, что ранее в Варшаве группой вандалов было осквернено мемориальное кладбище — мавзолей советских воинов на варшавских улицах Жвирки и Вигури. Отдельные частицы мемориала были исписаны нецензурными словами и лозунгом "Go home".

Мы в свою очередь отметим, что на мемориальном военном кладбище в Варшаве похоронены около 22 тысяч советских солдат, отдавших жизнь в боях за освобождение Польши от фашистских захватчиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские власти планировали отпраздновать День победы в Варшаве, однако польское руководство дало жесткий ответ, подчеркнув, что категорически против этого.