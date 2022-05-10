Укр

Латвийские копы не дали женщине в кофте с надписью "россия" погулять 9 мая: "за поребриком" в бешенстве

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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российские символы не воспринимают уже почти во всех уголках мира Новость обновлена 10 мая 2022, 13:07
российские символы не воспринимают уже почти во всех уголках мира

С 2022 года Латвия будет определять 9 мая День траура и чествования памяти украинцев, павших от рук российских солдат

В Риге полицейские задержали женщину, вышедшую прогуляться в кофте по надписи "Russia". Представители правоохранительных органов оформили на "нарушительницу" административный протокол и это вызвало большое возмущение у русскоязычных граждан.

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Как пишет Телеграмм-канал "Shot", копов не остановил даже факт того, что указанное лицо работает в одном из государственных учреждений латвийской столицы.

На кадрах видео видно, как полицейский вежливо попросил женщину прикрыть курткой кофту с надписью "Russia", однако она сделать это наотрез отказалась, мотивируя свое решение тем, что в этот день отмечает День победы во Второй мировой войне. В ее поддержку вступились и несколько других граждан, заявивших, что на протяжении десятилетий 9 мая они отмечали именно День победы, а здесь за несколько месяцев резко все изменилось и они этим очень недовольны.

Инцидент в Латвии

Стоит отметить, что с 2022 года 9 мая в Латвии официально объявили Днем траура и памяти жертв российской агрессии в Украине, поэтому абсолютно все традиционные мероприятия, связанные с победой СССР во Второй мировой войне, которые ежегодно проходили в этот день, полностью запретили.

Ранее "Телеграф" сообщал, что это не единственный инцидент произошедший с россиянами во время торжеств 9 мая. В частности, от рук украинских активистов пострадал посол россии в Польше сергей андреев. российскому политику не дали возможности возложить цветы к мемориалу павших во Второй мировой и облили чиновника красной краской.

Теги:
#Россия #Полиция #Латвия #Война #Задержание #Эмблема
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