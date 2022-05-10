Венгрия дала заднюю, отказавшись от своих заявлений по Украине и НАТО: подробности

Будапешт снова дал заднюю по вопросам, связанным с Украиной

Венгрия, ранее блокировавшая вступление Украины в Североатлантический альянс, теперь заявляет, что не будет блокировать присоединение Украины к НАТО, а также поддержит движение Киева в Европейский Союз.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Об этом во вторник, 10 мая, во время эфира на телеканале "Эспрессо" заявил венгерский посол в Украине Иштван Ийдярто, подчеркнув, что блокировка происходила исключительно из-за принятия украинским правительством образовательного закона, а также из-за языкового вопроса.

"Мы блокировали две вещи — это языковой вопрос и вопросы образования. Их решали на политическом уровне в некоторых институтах НАТО. В частности, министры иностранных дел и министры обороны. Это был сигнал, не очень хороший сигнал. Впрочем, у нас не было другого выбора, чтобы сказать Украине о том, что НАТО — это не просто военная организация. Она занимается другими вопросами, в частности, правами человека, правами национальных меньшинств. Уважение таких прав лежит в основе философии Альянса", — пояснил он.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Венгрия своей "особой позицией" по рф создает проблемы Европе: есть совет для Украины Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа": важно не радикализировать ситуацию, а найти конструктивный подход

Также Ийдярто подчеркнул, что в дальнейшем Будапешт не планирует возражать, если Киев все же примет решение вступить в Альянс.

"Если говорить о стремлении Украины вступить в НАТО, мы никогда не были против этого. Поэтому, если Украина все еще хочет вступить в ряды Альянса, мы не будем против этого", — заявил венгерский дипломат.

Кроме того, посол добавил, что его страна не будет блокировать членство Украины в Европейском Союзе, "когда до этого дойдет время".

Следует отметить, что с 2017 года именно Венгрия была одной из стран, блокировавшей вероятность проведения встречи в формате "НАТО-Украина".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Будапешт отказался поддерживать новый мощный санкционный пакет Запада против россии, мотивируя свое решение тем, что для Венгрии нефтяное эмбарго "равносильно атомной бомбе".