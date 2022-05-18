Великобритания сделала очень неприятное для путина заявление

Еще одна страна поддержала Украину в противостоянии российской агрессии

Великобритания открыта для обсуждения создания международного уголовного трибунала, над кровавым российским президентом владимиром путиным и его приспешниками из-за военных преступлений россии в Украине.

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Об этом в среду, 18 мая, заявила министерша иностранных дел Британии Лиз Трасс во время эфира в Times Radio, пишет The Guardian.

"Мы четко отдаем себе отчет, что путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, совершаемыми в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом", — сообщила детали британская чиновница.

Согласно ее заявлению, Великобритания направила в Украину поддержку для помощи в собрании всех показаний и видеодоказательств преступлений российских солдат на украинских землях.

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"Я говорила с украинским правительством об этой идее трибунала. Мы открыты к ней, мы сейчас ее рассматриваем, но мы хотим наиболее эффективного способа преследования тех людей, которые совершили эти ужасные военные преступления, включая изнасилование, сексуальное насилие, неизбирательные нападения на гражданских лиц", — подытожила Трасс, подчеркнув, что британская сторона готова поддерживать Украину и в будущем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Международный уголовный суд отправит в Украину более 40 следователей и судмедэкспертов, которые будут расследовать военные преступления россии, чтобы в дальнейшем привлечь страну-агрессора к ответственности за совершенное.